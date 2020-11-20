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aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 15:13
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Beşiktaş'ta koronavirüsten dönen topçulara ilk 11 yolu

Beşiktaş'ta koronavirüsten dönen topçulara ilk 11 yolu

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Cumartesi gününe kadar karantina süreci bitecek Beşiktaşlı futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

Ersin Destanoğlu cezalı

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak.

Ersin'in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Savunma sıkıntılı

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı cumartesi günkü maç öncesi zor duruma soktu.

Cumartesi gününe kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. 

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