Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı

Beşiktaş'ta daha önce pozitif çıkan sonuçlar dahil tüm koronavirüs testleri negatif çıktı.

Beşiktaş, daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan tüm çalışan, futbolcu ve teknik heyetin ikinci test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.