Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi

Türk futbolu, Beşiktaş'tan gelen kötü haberle sarsıldı. Siyah-beyazlılarda cuma günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp çalışanları, futbolcular ve teknik heyete Covid-19 testi yapıldı. Sonuçlar ise şok etkisi yarattı. Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcu ve çalışanda Covid-19'a rastlandığını belirtti. Ülkü, söz konusu isimlerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını ifade etti. Hasta hakları nedeniyle testi pozitif çıkanlar açıklanmazken futbolcunun ABD'li forvet Tyler Boyd olduğu ileri sürüldü.
İDMANLAR İPTAL! ATIBA HUTCHINSON RISK ALTINDA
ATİBA Hutchinson'ın ise kronik astım hastası olması nedeniyle en yüksek riski taşıyan isim olduğu ve tam izolasyon altına alınması gerektiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda yaşanan gelişmenin ardından tüm idmanlar iptal edildi. Futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar salı ve çarşamba yeniden teste girecek. Ancak sonuçlar ne olursa olsun tüm ekibi 14 günlük karantina süreci bekliyor.
AYNI GRUPTAKİ OYUNCULARDA NEGATİF ÇIKTI
PERŞEMBE günü gruplar halinde gerçekleştirilen idmanda Boyd'un grubunda Caner, Gökhan, Necip, Güven, Rıdvan ve Utku yer almıştı. ABD'li futbolcu cuma günü ise karma idmandaydı. Ancak diğer futbolcular ve teknik heyette test negatif çıktı.
(Sabah)
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