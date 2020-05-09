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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:50
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:50

Beşiktaş'ta koronavirüs sonrası pazartesi idmanı iptal

Beşiktaş'ta koronavirüs sonrası pazartesi idmanı iptal

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Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan testlerin ardından bir futbolcu ve bir çalışan olmak üzere iki kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iki kişinin tedavi ve takip süreci başlarken siyah-beyazlı takım Pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan antrenmanı iptal etti.

Pazartesi günü antrenman yapmayacak olan Beşiktaş'ta çarşamba günü yeniden corona virüs testi yapılacak ve çıkacak sonuçlara göre antrenman planlaması yeniden belirlenecek.

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