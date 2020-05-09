Beşiktaş'ta koronavirüs sonrası pazartesi idmanı iptal

Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan testlerin ardından bir futbolcu ve bir çalışan olmak üzere iki kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iki kişinin tedavi ve takip süreci başlarken siyah-beyazlı takım Pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan antrenmanı iptal etti.
Pazartesi günü antrenman yapmayacak olan Beşiktaş'ta çarşamba günü yeniden corona virüs testi yapılacak ve çıkacak sonuçlara göre antrenman planlaması yeniden belirlenecek.
Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin dizi versiyonu 'Kırmızı Eşarp'ta, Kadir İnanır'ın canlandırdığı 'İlyas' rolünü 35 yıl sonra oynayacak olan Seçkin Özdemir, Cihangir'de objektiflere takıldı.
Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.
Sancaktepespor, bugün yaptığı açıklamayla toplamda 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.