Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Çalışma başlatıldı...

Milliyet

Beşiktaş'ta, 8 futbolcunun yanı sıra bir teknik heyet mensubu ve bir de personelde koronavirüs teşhis edilmesinin ardından yönetim, virüsün nasıl ve ne zaman bulaştığı konusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Sekiz futbolcu, bir teknik heyet mensubu ve bir de personelin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle büyük sıkıntı içerisine giren Beşiktaş'ta, yönetim virüsün nasıl ve ne zaman bulaştığı konusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ligin bundan sonraki maçlarını risk altına sokmamak için tedbirleri artıran ve geçmişe dönük bir araştırma yapacak olan Beşiktaşlı idareciler, gerekirse önlemleri daha da sıkı hale getirecek. Özellikle Gaziantep seyahati öncesi ve sonrasında duran yönetim, tesis çalışanlarını da yakından takip edecek.

Devre arasına kadar olan kritik maçları kaybetmemek için virüsü tamamen tesislerden uzak tutmak isteyen yönetimi, futbolculara da dışarıda fazla vakit geçirmemeleri konusunda uyarıda bulunacak.