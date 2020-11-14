Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Çalışma başlatıldı...

Sekiz futbolcu, bir teknik heyet mensubu ve bir de personelin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle büyük sıkıntı içerisine giren Beşiktaş'ta, yönetim virüsün nasıl ve ne zaman bulaştığı konusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
Ligin bundan sonraki maçlarını risk altına sokmamak için tedbirleri artıran ve geçmişe dönük bir araştırma yapacak olan Beşiktaşlı idareciler, gerekirse önlemleri daha da sıkı hale getirecek. Özellikle Gaziantep seyahati öncesi ve sonrasında duran yönetim, tesis çalışanlarını da yakından takip edecek.
Devre arasına kadar olan kritik maçları kaybetmemek için virüsü tamamen tesislerden uzak tutmak isteyen yönetimi, futbolculara da dışarıda fazla vakit geçirmemeleri konusunda uyarıda bulunacak.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.
Fenerbahçe'de kasığında yırtık tespit edilen ve ortalama 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül'ün ardından dinlendirileceği öğrenilen Caner Erkin de Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacak. İki futbolcunun yerine kritik maçta Nazım Sangare ve Filip Novak forma giyecek.
Beşiktaş'ta, 8 futbolcunun yanı sıra bir teknik heyet mensubu ve bir de personelde koronavirüs teşhis edilmesinin ardından yönetim, virüsün nasıl ve ne zaman bulaştığı konusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.