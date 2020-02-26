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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:25
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:32

Beşiktaş'ta Karius'un yerine 4 aday

Beşiktaş'ta Karius'un yerine 4 aday

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Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle gelecek Alman file bekçisi ile devam etmeyi düşünmeyen siyah beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleci transferiyle ilgili raporunu yönetime verdi.

Beşiktaş, geçen sezonun başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda Karius'un yerine transfer edilecek isim de netleşmeye başladı.

KARIUS'TAN VAZGEÇİLDİ

Yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, Liverpool ile yapılan anlaşma gereği sezon sonunda Alman kalecinin bonservisini 8 milyon Euro karşılığında alma hakkına sahip. Bu denli yüksek bir transfer bütçesi bulunmayan siyah beyazlı kulüp, sezon sonunda Karius’a veda edecek ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yeni bir kaleci olacak.

Siyah beyazlıların transfer listesinde Karius'un yerine şu  an dört alternatif bulunuyor.

TIMON WELLENREUTHER

İlk seçenek, kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettikleri 24 yaşındaki Alman kaleci Timon Wellenreuther... Hollanda Süper Ligi ekiplerinden Willem II Tilburg’da oynayan ve ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilen Wellenreuther için sezon sonunda teklif götürülecek. Genç kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Mayıs ayı sonunda bitiyor.

VOLKAN BABACAN

Öte yandan menajerler de Beşiktaş’a Başakşehir’de iki sezondur şans bulamayan eski milli kaleci Volkan Babacan'ı önerdi. 31 yaşındaki Volkan Babacan bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi. Tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SİNAN BOLAT

Siyah beyazlılara önerilen bir diğer isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp’ten milli eldiven Sinan Bolat. Bolat'ın da kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki başarılı kaleci bu sezon Antwerp'te 34 maçta forma giydi. Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray'da da oynayan Sinan, kariyerinde Genk, Standand Liege, Porto, Brugge, Arouca ve Nacional formalarını terletti.

ALPEREN UYSAL

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un kalesini koruyan 26 yaşındaki Alperen Uysal da Beşiktaş'a önerilen kaleci adaylarından biri. 26 yaşındaki Alperen'in piyasa değeri 150 bin euro. Alperen bu sezon 1'i kupa olmak üzere 23 maçta forma giyerken, kalesinde 33 gol gördü.

ŞU ANKİ KADRODA 4 KALECİ VAR! 

Beşiktaş’ın kadrosunda şu anda Karius dışında genç kaleciler Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu ve Doğukan Özkan bulunuyor. Bu isimlerden formaya en yakın isim, bu sezon 1 kez şans bulan Utku Yuvakuran. Diğer iki isimse A takımda oynayamadı. (Hürriyet)

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Beşiktaş'ta Karius'un yerine 4 aday

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