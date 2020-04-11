Beşiktaş'ta Karius'un yerine 3 aday

Yeni sezonda yeniden yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş, öncelikle transferde kaleci için hamle yapacak. Siyah-beyazlı yönetim yeni '1 numara' listesini belirledi. Alternatifli bir liste hazırlayan yönetimin ilk sırasında milli kaleci Sinan Bolat var. Belçika'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın sözleşmesi bu sezon sonu itibari ile bitiyor. Sinan'ın Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor. Bir diğer alternatif ise Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Ancak Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Volkan'ın bonservisini alması durumunda bu transfer gerçekleşebilir.
Listedeki diğer isim ise Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio Ramirez. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngilterenin Fulham transfer olan ancak istediği ortamı bulamayan Fabricio, sonrasında İspanya'ya giderek Mallorca forması giymişti. Yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakan İspanyol eldiven ile şartlar el verirse görüşme yapılacak ve duruma göre transfer girişimleri başlayacak.
HARUN TEKİN'E VETO
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, Harun Tekin ismi önerildi. F.Bahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı 30 yaşındaki kalecinin ilk etapta gelecek sezon için kaleci arayan Beşiktaş'a mesaj gönderdiği ancak 'olumsuz' cevap aldığı bildirildi. Sarı-lacivertli ekiple 1 senelik dana sözleşmesi bulunan Harun, F.Bahçe'ye gelmeden önce Beşiktaş'la uzun süre görüşmüştü.
(Fotomaç)
Galatasaray'da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40'ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek.
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