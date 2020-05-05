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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 15:50
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 15:50

Beşiktaş'ta Karius'tan sonra bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta Karius'tan sonra bir ayrılık daha

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Beşiktaş devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.

Beşiktaş'ta Lorius Karius'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor. Ghanasoccernet'in özel haberine göre; Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı. Haberde ayırca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi.

6 maçta 2 gol attı...

Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Boateng Beşiktaş formasyıla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.

Ganalı yıldız Corona Virüs krizinden sonra yeniden Fiorentina'ya dönecek.

(Fanatik)

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