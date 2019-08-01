Beşiktaş'ta kampın yıldızı Ricardo Quaresma

Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Salzburg kampına damga

Genç oyuncular ile yakından ilgilenen Portekizli, hırsıyla da ön plana çıktı.

Altyapıdan gelen futbolcuların bulunduğu ekip ile ayak tenisi oynayan Quaresma, kendisine gelen topa rövaşata ile cevap verdi.

Quaresma çalışmada istekli tavırlarıyla da ön plana çıktı. Yıldız futbolcu 18 yaşında genç bir futbolcuymuşçasına her topu almak için gayret gösterdi.

(beIN SPORTS)