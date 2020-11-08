Beşiktaş'ta kaleye iki aday: Nurullah Aslan ve Gökhan Akkan

Sabah

Devre arası transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar Nurullah Aslan ve Gökhan Akkan.

Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon basında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.



ADAYLAR NURULLAH ASLAN VE GÖKHAN AKKAN

Yılport Samsunspor'un kalesini koruyan Nurullah Aslan, bu bölgedeki adaylardan birisi. Kartal'ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Gökhan Akkan için de devre arası öncesinde nabız yoklanacak.