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aksam.com.tr
  • 11 Ağustos 2019 Pazar 09:44
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 09:44

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gaza basıldı

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gaza basıldı

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Alman kaleci Loris Karius'un sakatlanması ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağının belirlenmesinin ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

Beşiktaş'ın kaleci transferi listesinde üç isim bulunuyor. Bu doğrultudaki ilk hedefin Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer olduğu öğrenildi. 

Siyah-beyazlılar bu transfer gerçekleşmediği takdirde Başakşehir'den Volkan Babacan ve Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertaç ile görüşecek.

ABDULLAH AVCI YERLİ İSTİYOR

Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Geldiğim ilk günden beri sol ayaklı stoper konusunu söyledim ve ısrarcı oldum. Sağlıklı çalışmalar yapıldı, İspanya'da yetişmiş, pas oyununu iyi bilen ve her sezon 32-33 maç oynayan Victor Ruiz aramıza katıldı. Mirin ve Roco ile burada tanıştık. Taliplisi olan Mirin gibi oyuncular için ise bir tasarrufumuz olabilir. Loris Karius ile konuştum ve o da oyun anlayışımıza ayak uydurdu. Ancak seneye durumu ne olur bilinmiyor. Bu yüzden bir Türk kaleci almaya karar verdik. Utku'nun gelişimi iyi gidiyor. Yerli kaleciye ihtiyaç var, çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

(Türkiye)

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