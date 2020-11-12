Beşiktaş'ta kaleci Ersin dev maçları kaçıracak

Beşiktaş'ta 2 maç ceza alan kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Siyah beyazlılarda kale 23 yaşındaki Utku Yuvakuran'a emanet edilecek.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kalecisi Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son günlerde çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncuları Alexander Sörloth için açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da sezona süper başlayan Younes Belhanda, kontrat bekliyor. Sözleşmesinin son yılında olan Faslı yıldızın mükemmel futbolu kafaları karıştırdı. 30 yaşındaki futbolcuya bir dönem "gitsin" diyenler, şimdi sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyor. Peki Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılacak mı?
Ocak ayında mutlaka bir forvet alacak olan Siyah-Beyazlılar'da, Mandzukic, Balotelli ve Cenk Tosun'un ardından listeye Senegalli golcü de girdi. Menajerler tarafından önerilen Niasse şu an için son tercih. Kara Kartal, 3 isimde sonuca ulaşamazsa bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya yönelecek.