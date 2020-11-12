Beşiktaş'ta kaleci Ersin dev maçları kaçıracak

Galatasaray'da sezona süper başlayan Younes Belhanda, kontrat bekliyor. Sözleşmesinin son yılında olan Faslı yıldızın mükemmel futbolu kafaları karıştırdı. 30 yaşındaki futbolcuya bir dönem "gitsin" diyenler, şimdi sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyor. Peki Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılacak mı?

Beşiktaş'ta Oumar Niasse bombası

Ocak ayında mutlaka bir forvet alacak olan Siyah-Beyazlılar'da, Mandzukic, Balotelli ve Cenk Tosun'un ardından listeye Senegalli golcü de girdi. Menajerler tarafından önerilen Niasse şu an için son tercih. Kara Kartal, 3 isimde sonuca ulaşamazsa bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya yönelecek.