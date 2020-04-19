Beşiktaş'ta kaleci değişikliği: Karius'un yerine o geliyor

Kaleci arayışlarını hızlandıran ve birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolwerhampton'ın 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiralanan ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Loris Karius ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi... Yeni Asır'ın haberine göre Kara Kartal, kaleci arayışları ile ilgili olarak İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında süre bulamayan John Ruddy'i gündemine aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken son 3 sezondur kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'de görev yapmıştı.

ARLAUSKUS, SİNAN BOLAT VE VOLKAN BABACAN DA GÜNDEMDE

Siyah-beyazlıların Karius'un gidecek olması sebebiyle önceliği kaleci transferine verdiği bilinirken listede yer alan Cluj'un file bekçisi Giedrius Arlauskis ve Antwerp'ten Sinan Bolat ile ilgili temaslarının da sürdüğü bildirildi. Ayrıca Başakşehir'in milli file bekçisi Volkan Babacan konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında. Yönetimin kaleci transferinin hemen ardından stoper için düğmeye basması bekleniyor.

JOHN RUDDY KİMDİR?

Tam adı John Thomas Gordon Ruddy olan tecrübeli kaleci, 24 Ekim 1986 tarihinde İngiltere'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti. Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.