  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 11:36
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta kale genç Ersin'e emanet edildi

Beşiktaş'ta kale genç Ersin'e emanet edildi

Paylaş

Beşiktaş'ta dün gece ilk 11'de 19 yaşındaki (19 yaş 5 ay ve 11 günlük) Ersin Destanoğlu forma giydi ve 2007-08'den beri kaleyi koruyan en genç isim oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığının ardından Antalyaspor karşısında kaleyi 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etti. A takımla ilk kez bir lig maçına çıkan Ersin (19 yaş, 5 ay ve 11 gün) böylece 2007-08'den beri Beşiktaş kalesini koruyan en genç file bekçisi oldu.

KALEYİ ARTIK BIRAKMAM

Genç kaleci maçın ardından da, "Oynayacağımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Hayalim Beşiktaş seyircisinin karşısına çıkmaktı ama olmadı. Önümüzde 7 maç var ve hepsini kazanarak sezonu bitirmek istiyoruz. Bu performansımın üstüne koyarsam Beşiktaş'ta kaleyi kimseye bırakmayacağımı düşünüyorum" dedi.

5 BİN KARTONET TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Beşiktaş'ın kuruluşundan bu yana görev yapan ve hayatını kaybeden, içlerinde Onursal Başkan Süleyman Seba'nın yer aldığı eski başkanların portreleri yedek kulübesinin arkasındaki tribüne asıldı. 129 lira karşılığı hazırlanan yaklaşık 5 bin kartonet de tribünde yerini alırken, siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya yardım kampanyasına destek için "Bırakmam seni" tişörtleri ile çıktı. Termal kameralarla da maça gelen yönetici ve basın mensuplarına ateş ölçümü yapıldı.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi

title

Beşiktaş'ta gidecekler netleşiyor

title

Fenerbahçe'de Trabzonspor kenetlenmesi

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Aslan sahaya iniyor
Aslan sahaya iniyor

Aslan sahaya iniyor

Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe stoper için formülü buldu
Fenerbahçe stoper için formülü buldu

Fenerbahçe stoper için formülü buldu

Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı
Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, yıldız futbolcunun imza parasını yatırıp Fenerbahçe'yi taca attı! Geçen sezon Vedat Muriqi'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu kez işi şansa bırakmadı. 4 yıllık ön protokol imzalattığı Sivassporlu oyuncuyu renklerine kattı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kararlar
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kararlar

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kararlar

Koronavirüs arasının ardından Kayserispor'la karşı karşıya gelen ve 1-0'dan maçı 2-1'e çeviren Fenerbahçe'de verilen cesur kararlar dikkat çekti.

Beşiktaş'ta gözler o isimlerde...
Beşiktaş'ta gözler o isimlerde...

Beşiktaş'ta gözler o isimlerde...

Beşiktaş'ta gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi.

'İyi ki geriden gelip kazanmışız'
'İyi ki geriden gelip kazanmışız'

'İyi ki geriden gelip kazanmışız'

Kayserispor karşısında geriden gelerek kazanan Fenerbahçe'de tüm takım Trabzonspor maçı öncesi kenetlendi. Sarı-lacivertliler, "Bu maç normal bir şekilde kazanılsa takım üzerinde bu kadar olumlu etkisi olmazdı" diyerek geri dönüşün özgüven kazandırdığını dile getirdi.

Fatih Terim'in Rize'de en büyük güvencesi o
Fatih Terim'in Rize'de en büyük güvencesi o

Fatih Terim'in Rize'de en büyük güvencesi o

Çaykur Rizespor maçıyla yeniden lige dönecek olan Galatasaray, Kolombiyalı golcüsüne güveniyor. Yıldız futbolcunun performansı ve formu, Fatih Terim'in en büyük güvencelerinden biri oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.