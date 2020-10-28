Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya 3 maç ceza kapıda

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G.Saray'da sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı G.Saray'da sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.

Seri'nin babasından G.Saray isyanı: Maalesef olmadı Seri'nin babasından G.Saray isyanı: Maalesef olmadı Galatasaray'a yeniden kiralanmasına izin verilmeyen Jean Michael Seri'nin babası ve menajeri Dominique Seri, Fulham'a tepki gösterdi, Galatasaray'a transferi için "maalesef olmadı" dedi.

Bir İngiliz devi daha peşine düştü Bir İngiliz devi daha peşine düştü Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ın isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.

Galatasaray'dan Saracchi kararı Galatasaray'dan Saracchi kararı Galatasaray, Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini alıyor. Cimbom, Alman ekibiyle devre arasında masaya oturacak.

Yunanistan'da gündem Pelkas: Türkler ona bayılıyor Yunanistan'da gündem Pelkas: Türkler ona bayılıyor Fenerbahçe'nin Yunannistan ekibi PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, kısa sürede Fenerbahçe'ye uyumuyla göz kamaştırırken; Yunan basınında da manşet olmayı başardı. Gazetelerde, "Türk futbolseverler ona bayılıyor" manşetleri atıldı.