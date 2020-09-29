Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıkarıldı

Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın Süper Lig'deki ilk 3 maçta kadroya dahi alınmaması şaşkınlık yarattı. 17 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmaması sebebiyle kadroya alınmadığı iddia ediliyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında takımının futbolundan memnun kaldı.
Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Kayserispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve görkemli bir törenle Sarı-Kırmızılılara imzayı atacak.
Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.