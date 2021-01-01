Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci yaşanıyor

Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor.
Pazar günü oynanadak mücadele öncesi, siyah-beyazlılara Josef de Souza’dan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.
Beşiktaş’ın son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Ghezzal’ın tedavisi sürüyor. Kayseri kafilesine dahil edilecek Cezayirli oyuncu için son karar maç günü verilecek.
Sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre ise karşılaşmada görev yapamayacak.
Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.
Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.
Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir detay ortaya çıktı.
Beşiktaş, Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Fode Koita için harekete geçiyor.
Teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmak istiyor.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan'a, Arda Kardeşler kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hışımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten adamın canı yanmış" dedi.