Beşiktaş'ta Josef de Souza Kasımpaşa maçında oynayamayacak

SPOR GÜNDEMİ

Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor Milli yıldızımız ocak ayında Süper Lig devine imzayı atıyor Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralarken Saracchi'nin de bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Ali Akman, Kenan Karaman ve Salih Uçan ile ocak ayında ön protokol imzalayıp bu 3 futbolcuyu da sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katacak.

Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor Son dakika: Ozan Tufan müthiş rakama gidiyor Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Ozan Tufan'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce İngiliz ekibi Leicester City'nin talip olduğu başarılı futbolcu için şimdi de Valencia devreye girdi. İspanyol ekibinin ciddi bir rakamla Sarı-Lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe ise cazip teklif karşısında Ozan Tufan'ın satılmasına sıcak bakıyor.

Emre'nin büyük pişmanlığı: Onu nasıl kaçırdık! Emre'nin büyük pişmanlığı: Onu nasıl kaçırdık! Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Malang Sarr, Chelsea'ye imza atmış ardından Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz ekibinde harikalar yaratan başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında da sahanın en iyilerindendi.

Dün idmanda sakatlanan Taylan'dan kötü haber Dün idmanda sakatlanan Taylan'dan kötü haber Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Belözoğlu'nun Erol Bulut iması dikkat çekti Belözoğlu'nun Erol Bulut iması dikkat çekti Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, derbiye ve teknik direktör Erol Bulut'a da değindi.