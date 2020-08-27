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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:59
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Beşiktaş'ta Jeremain Lens, PAOK maçından 1 gün sonra kulübe ihtarname çekti

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, PAOK maçından 1 gün sonra kulübe ihtarname çekti

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Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, PAOK maçından bir gün sonra, iki aylık alacağı için Siyah-Beyazlılara ihtarname çekti.

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Jeremain Lens, iki aylık alacağı için ihtarname çekti.

A Spor'un haberine göre Siyah beyazlı kulüp güne oyuncusunun kulübe, maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı.

Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti.

Hollandalı futbolcu, ihtarnameyi PAOK maçından 1 gün sonra yolladı.

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