Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Isimat-Mirin'e takım aranıyor

Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin, Douglas ile devamında da Rio Ave maçı sonrası takımdan uzaklaştırılan Jeremain Lens sorununu çözmek adına yönetim çalışmalar yapıyor.
ÜÇÜNE DE KULÜP ARANIYOR
Maliyetleri 4.5 milyon Euro'yu bulan ve yabancı kontenjanının da fazlasıyla aşılmasına neden olan üç isme kulüp bulmaları ve ayrılmaları iletildi ancak üç futbolcu da yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmazken siyah-beyazlı yönetim bu üçlüye kulüp arıyor.
AYRILMAZLARSA SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK
Şayet devre arası teklif alınamaz ya da futbolcular olası teklifleri kabul etmezse sözleşme feshi için orta yol aranacak.
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