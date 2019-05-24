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  3. Beşiktaş'ta istifası kabul edilen Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Beşiktaş'ta istifası kabul edilen Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Beşiktaş'ta istifası kabul edilen Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Beşiktaş, yönetici Metin Albayrak'ın istifasının kabul edildiğini ve yerine Serdal Adalı'nın atanmasına karar verildiğini açıkladı.

Siyah-Beyazlıların konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  22.05.2019 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Serdal Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir.”

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