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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:52
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:52

Beşiktaş'ta istenmeyen adam Mirin'e talip var

Beşiktaş'ta istenmeyen adam Mirin'e talip var

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Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Amiens'in Isimat-Mirin'i kiralamak istediğini iddia etti.

Stoper hattını Victor Ruiz hamlesiyle güçlendiren Beşiktaş için Fransa'dan transfer iddiası geldi.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekiplerinden Amiens, savunma bölgesini Beşiktaş'tan Nicolas Isimat-Mirin ile güçlendirmeyi hedefliyor:

Habere göre, son olarak Gael Kakuta'yı kadrosuna katan ve hücum hattını zenginleştiren Amiens, kiralamak istediği Isimat-Mirin'i kısa süre içinde renklerine bağlamayı umuyor.

2019'un Ocak ayında 350 bin euro karşılığında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon siyah-beyazlı formayı 14 kez giydi.

(NTV Spor)

 

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