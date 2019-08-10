Beşiktaş'ta istenmeyen adam Mirin'e talip var

Stoper hattını Victor Ruiz hamlesiyle güçlendiren Beşiktaş için Fransa'dan transfer iddiası geldi.
L'Equipe'in haberine göre Fransız ekiplerinden Amiens, savunma bölgesini Beşiktaş'tan Nicolas Isimat-Mirin ile güçlendirmeyi hedefliyor:
Habere göre, son olarak Gael Kakuta'yı kadrosuna katan ve hücum hattını zenginleştiren Amiens, kiralamak istediği Isimat-Mirin'i kısa süre içinde renklerine bağlamayı umuyor.
2019'un Ocak ayında 350 bin euro karşılığında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon siyah-beyazlı formayı 14 kez giydi.
(NTV Spor)
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