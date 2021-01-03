Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas'a Süper Lig'den 4 talip birden

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.
4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ
Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor'un, Douglas'la da Denizlispor'un ilgilendiği bildirildi. Yıllık 2.2 milyon euroluk garanti ücreti nedeniyle Türkiye'den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan Lens ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi.
Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek. Diğer taraftan Beşiktaş'ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.
Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, dün akşam oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 30 dakika sahada kaldıktan sonra tekrar sakatlanmıştı. Tecrübeli golcünün en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil'le ilgili soruya cevap verdi. Arteta, adı Fenerbahçe'yle anılan futbolcu için “Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Mirin'e Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor talip olurken, Douglas'la da Denizlispor ilgileniyor. Yıllık maaşı 2,2 milyon euro olan Lens ise kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde yolları ayırmaya razı.