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aksam.com.tr
  • 03 Ocak 2021 Pazar 10:30
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Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas'a Süper Lig'den 4 talip birden

Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas'a Süper Lig'den 4 talip birden

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Hürriyet

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Mirin'e Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor talip olurken, Douglas'la da Denizlispor ilgileniyor. Yıllık maaşı 2,2 milyon euro olan Lens ise kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde yolları ayırmaya razı.

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan Jeremain Lens, Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas ile yollarını ayırmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısı için TFF'ye bildirilen listeye alınmayan üç futbolcuyla görüşerek ocak ayında takımdan ayrılmalarını istedi.

4 OYUNCUYA 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sözleşmeleri Haziran 2022'de sona erecek bu oyunculardan Isimat-Mirin'le Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor'un, Douglas'la da Denizlispor'un ilgilendiği bildirildi. Yıllık 2.2 milyon euroluk garanti ücreti nedeniyle Türkiye'den bir takımla anlaşma ihtimali düşük olan Lens ise, kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde ayrılabileceğini bildirdi.

Beşiktaş, bu oyunculara talip olan kulüplerden kiralama ya da bonservis bedeli talep etmeyecek. Kadro dışı olan diğer isim Boyd ise ikinci yarıda A takıma dönecek. Diğer taraftan Beşiktaş'ın, kadro dışı bıraktığı 4 oyuncuya ilk yarıda 2.7 milyon Euro ödediği belirtildi.

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Süper Lig'de 4 talip birden
Süper Lig'de 4 talip birden

Süper Lig'de 4 talip birden

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Mirin'e Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor talip olurken, Douglas'la da Denizlispor ilgileniyor. Yıllık maaşı 2,2 milyon euro olan Lens ise kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde yolları ayırmaya razı.
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