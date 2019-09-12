Beşiktaş'ta ilk 11 netleşiyor! Elneny ilk kez...

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın Gaziantep deplasmanında sahaya çıkaracağı 11 şekillenmeye başladı.

Milli takımlardan dönen oyuncuların sakatlık yaşamaması, tecrübeli teknik adamı sevindirdi.

Kaleyi Loris Karius’a emanet edecek olan Avcı, defansın sağında Gökhan Gönül'e, solunda da Caner Erkin'e görev verecek.

Stoperde ise iyi bir uyum yakalayan Victor Ruiz ile Domagoj Vida oynayacak.



ELNENY'DEN İLK KEZ FORMA GİYECEK

Sakatlığı devam eden Oğuzhan ve yüzde yüz hazır olmayan Atiba’nın yokluğunda yeni transfer Elneny’nin ilk kez resmi bir maçta siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Mısırlı futbolcunun önünde, Ljajic - Dorukhan ikilisi görev yapacak.

Orta sahanın solunda N’Koudou’yu oynatacak olan Abdullah Avcı, sağ kanatta Lens ve Tyler Boyd arasında seçim yapacak.

Sezon başından beri istenilen performansı sergileyemeyen Boyd’un yerine Hollandalı futbolcunun oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz’ın sakatlığının tam olarak düzelmemesi nedeniyle Abdullah Avcı'nın forvette iki seçeneği var.

Geçen hafta takıma katılan Diaby, yüksek ateşten dolayı tüm antrenmanlara çıkamadı.

Gaziantep deplasmanında da genç golcü Güven Yalçın'ın forma giymesi bekleniyor.