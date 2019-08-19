Beşiktaş'ta her yol Cenk Tosun'a çıkıyor

Beşiktaş forvet transferine odaklandı... Sivasspor önünde alınan sonrasında acil önlem paketi hazırlayan yönetim Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede takıma öncelikle bir golcü kazandırılmasına karar verdi. Cenk Tosun adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.
TERCİH EDİLDİ
Cenk Tosun'un forvet dışında sol kanatta da oynayabilmesi nedeniyle tercih edildiği gelen bilgiler arasında.
EVERTON'LA GÖRÜŞME
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Everton'un kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüyle yarına kadar görüşme yapacağı öğrenildi.
ALMAN KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
BAŞKAN Orman'ın Alman kulüplerinin de peşinde olduğu Cenk Tosun'u kiralama teklifi yapması beklenirken gözler bu görüşmelere çevrildi.
(Takvim)
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