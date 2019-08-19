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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:40
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:44

Beşiktaş'ta her yol Cenk Tosun'a çıkıyor

Beşiktaş'ta her yol Cenk Tosun'a çıkıyor

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Sivasspor önünde alınan farklı yenilgi yönetimi forvet transferine yoğunlaştırdı. Hedefteki ilk isim Cenk Tosun.

Beşiktaş forvet transferine odaklandı... Sivasspor önünde alınan sonrasında acil önlem paketi hazırlayan yönetim Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede takıma öncelikle bir golcü kazandırılmasına karar verdi. Cenk Tosun adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.

TERCİH EDİLDİ

Cenk Tosun'un forvet dışında sol kanatta da oynayabilmesi nedeniyle tercih edildiği gelen bilgiler arasında.

EVERTON'LA GÖRÜŞME

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Everton'un kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüyle yarına kadar görüşme yapacağı öğrenildi.

ALMAN KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

BAŞKAN Orman'ın Alman kulüplerinin de peşinde olduğu Cenk Tosun'u kiralama teklifi yapması beklenirken gözler bu görüşmelere çevrildi.

(Takvim)

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Her yol Cenk Tosun'a çıkıyor
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Her yol Cenk Tosun'a çıkıyor

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