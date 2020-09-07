Beşiktaş'ta hedef Naldo

AKŞAM

Enzo Roco ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş, stoper transferi için gözünü İspanya'ya çevirdi.

Beşiktaş, EnzoRoco’nun ayrılmasının ardından bir stoper daha transfer etmek için kolları sıvadı. Hedefteki isim Espanyol’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı stoper Naldo... Oyuncuyu Başakşehir de istiyor.

SERGEN KONUŞACAK

Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün saat 13.30’da basın mensuplarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

