  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hedef ara transferde golcü almak

Beşiktaş'ta hedef ara transferde golcü almak

Paylaş

Sezon başında golcü transferinden son anda vazgeçen Kartal, ara dönemde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için düğmeye bastı. Boşta bulunan Mario Mandzukic ve Ljajic'le takası gündeme gelen Nikola Kalinic, radarda. Schalke'den ayrılacak olan Ahmet Kutucu da hedefler arasında...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda sezon başında Vincent Aboubakar’la birlikte bir golcü daha almak için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic isimleri üzerine yoğunlaşmış ancak 2 isimden de sonuç alamamıştı.

Mario Mandzukic’ten 4.5 milyon Euro’luk maaş talebi, Nikola Kalinic’ten de Hellas Verona’yla anlaşması sebebiyle vazgeçen Kara Kartal’da, 2 isim ara transfer döneminde tekrar gündeme geldi.

Beşiktaş’la yaptığı pazarlıktan sonuç alamaması sonrasında yarım dönemi boşta geçiren Mandzukic’in menajerler aracılığıyla kulübe tekrar önerilmesinin ardından yeni bir çalışma başlayan yönetim, 34 yaşındaki Hırvat golcüye 2.5 milyon Euro’luk 1+1 yıllık kontrat önerme kararı aldı. Sezon başındaki 4.5 milyon Euro’luk talebinden geri adım atmaya hazır olan 1,90’lık futbolcuyla resmi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar’la yaptığı uzun pazarlıkların ardından rotasını İtalya olarak belirleyen Nikola Kalinic, kulübüyle 6 maça çıkıp henüz golle buluşamamıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni takımına imza atalı henüz yarım dönem olmadan tekrar Kartal’ın radarına girdi.

Adem Ljajic’i satış listesine koyan Beşiktaş Yönetimi, Sırp futbolcuya Verona’nın talip olması sonrasında bu isme karşılık Kalinic’i takasta istedi. Hırvat golcünün sezon başında bedelsiz olarak takıma katılması sebebiyle İtalyan ekibinin bu öneriye olumlu baktığı konuşuluyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu bir stoper ve golcüyle güçlendirmek isteyen yönetim, bir yandan da yabancı kotasını boşaltmaya çalışıyor. Mevcut kadrodaki 14 yabancısına ek olarak; Boyd, Lens, Mirin ve Douglas gibi liste dışı da oyuncuları bulunan Beşiktaş, ilk etapta Ljajic’i bonservisiyle, Ajdin Hasic’i de kiralık olarak gönderip kontenjanda yer açmayı düşünüyor.

Ancak Siyah- Beyazlılar, işler istendiği gibi gitmezse yerli isimlere yönelecek. Bu durum halinde Schalke 04’le ayrılmaya hazırlanan Ahmet Kutucu, gündeme alınacak.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Lig devinde ilk ayrılık an meselesi! Veda gibi paylaşım
Süper Lig devinde ilk ayrılık an meselesi! Veda gibi paylaşım

Süper Lig devinde ilk ayrılık an meselesi! Veda gibi paylaşım

Gündemi sarsacak sözler: Ahmet Çakar hocam çık hangi hakem olduğunu söyle
Gündemi sarsacak sözler: Ahmet Çakar hocam çık hangi hakem olduğunu söyle

Gündemi sarsacak sözler: Ahmet Çakar hocam çık hangi hakem olduğunu söyle

Trabzonspor'un söz kestiği milli yıldız için F.Bahçe devreye girdi
Trabzonspor'un söz kestiği milli yıldız için F.Bahçe devreye girdi

Trabzonspor'un söz kestiği milli yıldız için F.Bahçe devreye girdi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Falcao sonunda Galatasaray yönetimini de çıldırttı
Falcao sonunda Galatasaray yönetimini de çıldırttı

Falcao sonunda Galatasaray yönetimini de çıldırttı

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.

DETAY
• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.

Büyük sürpriz! Yeni teknik direktör...
Büyük sürpriz! Yeni teknik direktör...

Büyük sürpriz! Yeni teknik direktör...

Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz. 53 yaşındaki teknik adamla ilk temas olumlu sonuçlanırken resmi görüşmenin bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın yeni transfer planı
İşte Galatasaray'ın yeni transfer planı

İşte Galatasaray'ın yeni transfer planı

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor
Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor

Sezon başında golcü transferinden son anda vazgeçen Kartal, ara dönemde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için düğmeye bastı. Boşta bulunan Mario Mandzukic ve Ljajic'le takası gündeme gelen Nikola Kalinic, radarda. Schalke'den ayrılacak olan Ahmet Kutucu da hedefler arasında...

Son 2 maçta meğer bu yüzden kadroya alınmamış!
Son 2 maçta meğer bu yüzden kadroya alınmamış!

Son 2 maçta meğer bu yüzden kadroya alınmamış!

Galatasaray'ın sorunlu forveti Mbaye Diagne, Antalyaspor maçına 4 saat kala kadroda olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı! Senegalli golcünün teknik heyet tarafından disiplinsiz davranışları sebebiyle cezalandırıldığı ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin Edin Visca teklifi
İşte Fenerbahçe'nin Edin Visca teklifi

İşte Fenerbahçe'nin Edin Visca teklifi

Fenerbahçe yıllardır peşinde olduğu Edin Visca için yeniden devrede.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.