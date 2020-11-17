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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 14:50
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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

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Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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