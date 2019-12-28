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  3. Abdoulay Diaby'nin performansı camianın sabrını taşırdı: Onunla şampiyonluğa oynanmaz

Abdoulay Diaby'nin performansı camianın sabrını taşırdı: Onunla şampiyonluğa oynanmaz

Abdoulay Diaby'nin performansı camianın sabrını taşırdı: Onunla şampiyonluğa oynanmaz

Beşiktaş’a geldiği günden beri performansı tartışma konusu olan Abdoulay Diaby, dün akşamki Gençlerbirliği maçında tel tel dökülerek taraftarların da sabrını taşırdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta derbide oynadığı futbolla ikinci 45 dakikayı göremeyen Diaby’nin dün sergilediği performans taraftarların sabrını taşırdı.

DİABY TRANSFERİ TUTMADI

Sezon başında Sporting Lizbon’dan büyük umutlarla alınmasına rağmen, kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve potansiyelini inkar eden Diaby, dün akşam Gençlerbirliği karşısında taraftarlarını bir kez daha çıldırtırken, 28 yaşındaki orta sahanın Abdullah Avcı tarafından yine ilk devre sonunda oyundan alınması dikkatlerden kaçmadı. CV’sinde Lille, Club Bruge, Sporting Lizbon gibi dev takımlar yazsa da saha içerisinde acemi hareketleriyle şaşırtan Malili futbolcunun topu iyi kullanamaması ve fizik olarak yetersiz kalması Beşiktaş’ın Diaby’de karavana attığını gösterirken, camiada ‘Bu oyuncuyla şampiyonluğa oynanmaz’ görüşleri de yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş’ta şu ana kadar 18 maçta görev alan Diaby sadece 2 gol attı. Tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesinde 5 milyon euro’ya satın alma opsiyonu bulunurken, Diaby siyah beyazlı kulüpten yıllık 600 bin Euro alıyor.


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