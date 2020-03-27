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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 07:42
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  • 27 Mart 2020 Cuma 07:46

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Douglas'a talip var

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Douglas'a talip var

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Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı.

Fanatik'in haberine göre; Sezon başında Barcelona'dan bedelsiz bir şekilde bonservisi alınan Brezilyalı sağ beke ülkesinden talip çıktı. Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'nun, 29 yaşındaki oyuncuyu istediği iddia edildi. Sergen Yalçın'ın gelecek planları arasında yer almayan Douglas için gelecek her türlü teklifin değerlendirileceği öğrenildi.

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Beşiktaş'a müjde! O isme talip çıktı...

Beşiktaş'a müjde! O isme talip çıktı...

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı.
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