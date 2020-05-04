Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın kaderi belli oldu

Siyah-Beyazlılar'ın genç hücum oyuncusu Güven Yalçın bu sezon performansında büyük bir düşüş yaşadı.

Geçen sezon 8 gol, 4 asistlik katkısı ile Milli Takım’a kadar yükselen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 2 kez ağları sarsabildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon başarılı oyuncunun kiralanmasına karar verdi. Birkaç Süper Lig ekibinin, Güven için şimdiden harekete geçtiği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)