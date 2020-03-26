Beşiktaş'ta Güven Yalçın kiralık olarak gönderiliyor

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs... Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.

Uyanık Trabzonspor Uyanık Trabzonspor Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.

20 yıllık zafer yok mu sayılacak? 20 yıllık zafer yok mu sayılacak? Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.

Galatasaray'dan forvete genç yıldız Galatasaray'dan forvete genç yıldız Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.

Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim' Beşiktaş'ta Ljajic krizi! 'İzin verin gideyim' Beşiktaş'ta Boateng ve Lens'ten sonra bu kez de Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp futbolcu, ülkesine gitmek için yönetimden izin istedi.

Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba... Beşiktaş'ta müthiş harekat! Forvete çifte bomba... Beşiktaş, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek için kadroya ciddi takviyeler yapmak istiyor. Özellikle forvet ve kaleci transferleri için işi sıkı tutan yönetim forvet adaylarını belirledi. Bafetimbi Gomis ve Mario Mandzukic...