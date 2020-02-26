Beşiktaş'ta Güven Yalçın kayıplara karıştı

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu performansla büyük bir çıkışa imza atan Güven Yalçın, yeni dönemle birlikte adeta kaybolmuştu.
Bu sezon 12 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 2 kez sarsan 21 yaşındaki futbolcu, idman performansıyla teknik ekibin gözüne giremiyor.
Bu konuda oyuncusunu uyaran Sergen Yalçın’ın, ekstra çalışmalarla genç forvetin form grafiğini yukarıya taşımayı planladığı ifade edildi.
(Fanatik)
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