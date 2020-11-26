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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 12:35
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın derbiye hazır

Beşiktaş'ta Güven Yalçın derbiye hazır

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Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Güven Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi vites arttırdı.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

21 yaşındaki forvet, yükselen form grafiğiyle pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a güven veriyor.

Yalçın, yetenekli futbolcuyu hafta sonunda yedek kuvvet olarak kullanmayı planlıyor.

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