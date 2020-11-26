Beşiktaş'ta Güven Yalçın derbiye hazır

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
21 yaşındaki forvet, yükselen form grafiğiyle pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a güven veriyor.
Yalçın, yetenekli futbolcuyu hafta sonunda yedek kuvvet olarak kullanmayı planlıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak.
Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıkladı. Birbiri üstüne adaylar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.
Abdullah Avcı yönetiminde 11 maçlık gol yeme serisine BB Erzurum maçında nokta koyan Trabzonspor'da yeni hedef seri galibiyetlere imza atarak takımın yeniden kazanma alışkanlığını geri alması.