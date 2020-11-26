Beşiktaş'ta Güven Yalçın derbiye hazır

Sergen Yalçın'ın derbide zor kararı

Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı