Şenol Güneş: Zor ama kazanacağız

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Malmö takım oyununu iyi oynayan ve tüm taktik sistemlerine geçiş yapabilen bir takım. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi de güçlü hissediyoruz. Zor bir karşılaşmayı kazanarak bitirmek istiyoruz” yorumunda bulundu.

ÇIKABİLECEĞİMİZ EN İYİ KADRO

Güneş, “Atiba ve Güven listede yok. Negredo vardı, artık yok! Adriano sakat. Birkaç oyuncumuz grip. Bakacağız duruma göre, çıkabileceğimiz en iyi kadroyla sahada olacağız. Karşımızdaki takım sıradan bir takım değil. Takım oyununu iyi oynayan, bireysel anlamda yetenekli oyuncuları olan bir rakibe karşı oynayacağız. Pepe’yi büyük ihtimal kullanacağım. Quaresma’yla ilgili kararı vermedim. Rakibin ve oyuncularımın durumuna göre son kararı idmandan sonra vereceğim” dedi.

GALATASARAY FAZLA DİNLENECEK

Tecrübeli çalıştırıcı, “Adaletli olunsun. F.Bahçe maçını pazartesi oynadık, pazar olabilirdi. G.Saray maçının olduğu hafta, biz perşembe oynuyoruz ve G.Saray maçı pazar günü. F.Bahçe aynı gün oynuyor bizimle, lig maçı pazartesi. Bunu gündeme getirmek istemiyoruz. Yapılmazsa da saygı duyacağız. Çok önemli değil” derken, ısrarla gelen Q7 soruları üzerine, “Siz Quaresma’yı istiyorsanız, oynatırız. Başında ya da sonunda oynatırız” şeklinde espirili bir yanıt verdi.