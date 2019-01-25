Beşiktaş'a Erzurumspor engeli

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve büyük bir şok yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golü, 69. dakikada geldi. Scuk'un vuruşunda top önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu.

Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez rakip kaleye attı. 79. dakikada Dorukhan'ın kafa ile attığı golle skora eşitlik geldi ve maç 1-1 sona erdi. Ricardo Quaresma ise 87. dakikada yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 30 puan ile 4. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ, 39 GÜN SONRA TARAFTARLARIYLA BİRLİKTE

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, 39 gün sonra taraftarıyla buluştu.

Vodafone Park'ta son maçını 16 Aralık 2018 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, 39 günlük aranın ardından İstanbul'daki taraftarının karşısına çıktı.

Karşılaşmayı yaklaşık 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izlerken, bir grup Erzurumspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya, "Türkiye ihracatla yükselecek" yazılı pankartla çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ilk on birine göre iki değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat Mirin, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz on birini sahaya sürdü.

Güneş, sarı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a, sol bekte ise Caner Erkin'in yerine Adriano Correia'ya görev verdi.

BURAK YILMAZ, 4 BİN 72 GÜN SONRA

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.

Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi.

Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.

YENİ TRANSFER KADRODA

Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Muhayer Oktay, ilk kez siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'a çıktı.

19 yaşındaki genç futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

GÖKSEL GENCER UNUTULMADI

Dün vefat eden Samsunspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer'i siyah-beyazlı kulüp unutmadı.

Karşılaşma öncesinde yapılan anonsta, "Göksel Gencer'i anıyoruz." denildi. Gencer'in fotoğrafları skorbordda gösterilirken, maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

ERZURUMSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre iki değişiklik yaptı.

Atiker Konyaspor maçında oynayan Auremir Dos Santos ile Özer Hurmacı'nın yerine Tolga Ünlü ve Rashad Muhammed'e forma giydi.

Yeni transferler Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup ve Kristian Fardal Opseth ise yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş gole çok yaklaştı! Henüz 3. dakikada Önünde savunmacılar olmasına rağmen sağ ayağıyla çok düzgün vuran Ljajic, kaleyi yokladı ancak az farkla golü kaçırdı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı! Ljajic'in pasıyla şut şansı yakalayan Burak Yılmaz, kaleci Sehic'e takıldı. Dönen topu Ljajic tamamlamak istedi ama top üstten dışarı çıktı.

EGEMEN'DEN KRİTİK HAMLE

İlk yarının son dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dorukhan, çok sert vurdu ama Egemen Korkmaz adeta kendisini topun önüne attı ve gole engel oldu. Bu pozisyonun ardından ise ilk yarı sona erdi.

BURAK KAÇIRDI, OYUNDAN ALINDI

İstekli oyunuyla dikkat çeken Burak Yılmaz, 59. dakikada gole yaklaştı. Ljajic'in ortasında Burak, iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top, direğin hemen yanından auta çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan alıp yerine Caner Erkin'i aldı. Siyah beyazlı taraftarların bir kısmı Burak'ı oyundan çıkarken alkışlarken, bir kısmı da ıslıklarla protesto etti.

ERZURUMSPOR'DAN BİLARDO GOLÜ

Maçın 69. dakikasında Erzurumspor, sahalarda ender gözüken bir pozisyon ile öne geçti. Scuk'ın ceza sahası önünden yaptığı sert vuruş önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu. BB Erzurumspor, deplasmanda bu golle 1-0 öne geçti.

DORUKHAN, BU KEZ RAKİP KALEYE ATTI

78. dakikada karşılaşmaya eşitlik geldi. Ljajic'in ortasında çok iyi yükselen Dorukhan Toköz, kafa vuruşuyla attığı golle takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Dorukhan, böylece 10 dakika arayla hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmayı başardı.