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  3. Beşiktaş'ta gözler başkan adaylarına çevrildi

Beşiktaş'ta gözler başkan adaylarına çevrildi

Beşiktaş'ta gözler başkan adaylarına çevrildi

Beşiktaş’ta kongre haftasına girilirken artık gözler başkan adaylarına çevrildi.

Beşiktaş'ta hali hazırda İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı listelerin verileceği son gün olan perşembe günü adaylığını açıklayacak. Ahmet Nur Çebi'ye ise ekibinin son gün değil bugün için adaylığını açıklaması yönünde baskı yaptığı belirtildi. Olağanüstü Seçim'e girmek için yeterli imzaları toplayan İsmail Ünal'ın da adaylığını açıklaması an meselesi. Hürser Tekinoktay ise 250 imzayı tamamlamak için çalışıyor.

(Sabah)

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