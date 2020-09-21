Beşiktaş'ta gözler Adem Ljajic'te

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Kara Kartal'ın Boşnak asıllı Sırp yıldızı Adem Ljajic, sakatlığını atlatmasının ardından takıma geri dönmüştü. Antalyaspor maçında yaklaşık 20 dakikalık süre alan ve sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan tecrübeli 10 numara, takım çalışmalarına ek olarak bireysel olarak da idman yapıp formunu yukarıya çıkarmaya çalışıyor.

Kara Kartal’ın Boşnak asıllı Sırp yıldızı Adem Ljajic, sakatlığını atlatmasının ardından takıma geri dönmüştü. Beşiktaş’ın önceki akşam Antalyaspor’la 1-1 berabere kaldığı mücadeleye yedek kulübesinde başlayıp 68. dakikada oyuna dahil olan Adem, yaklaşık 20 dakikalık sürede sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli 10 numara, takım çalışmalarına ek olarak bireysel olarak da idman yapıp formunu yukarıya çıkarmaya çalışıyor.