Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Tyler Boyd'a Wellington Phoenix talip oldu

Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd'a sürpriz talip çıktı.
ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlılarla temasa geçeceği öne sürülüyor.
Sergen Yalçın'ın ilk 11'de hep şans verdiği Boyd'un takım kadrosuna neden alınmadığı tartışılırken, oyuncunun eski kulübüne gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Milli Takım'da da kesik yedi.
Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.
Romanya'nın Norveç'e 4-0 yenilmesi Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi çıldırttı.
Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, Milli Takım'daki performansıyla büyülüyor. Ozan, Almanya'nın ardından Rusya maçının da yıldızı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti.