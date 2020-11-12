Beşiktaş'ta golcü radarına Oumar Niasse da girdi

Gol yollarında sorun yaşayan Kara Kartal devre arası transferinde mutlaka bir golcü takviyesi gerçekleştirecek. Hata yapmamak adına şimdiden çalışmalara başlayan yönetim, bonservisi elinde Mario Mandzukic, Mario Balotelli ve Everton'dan milli yıldız Cenk Tosun'u listesine yazmıştı. Beşiktaş'a menajerlerin önerdiği son isim Oumar Niasse oldu.
Akhisar'da yıldızı parladı
2013-2014 yılları arasında ülkemizde Akhisar Belediye formasıyla tanıdığımız Senegalli golcü son olarak Cenk Tosun'un takım arkadaşıydı. Sezonun sona ermesiyle Everton'dan ayrılan 30 yaşındaki forvet henüz kendisine kulüp bulamadı.
Yıllardır transfer listesinde
Yıllardır 4 büyüklerin gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Niasse için yönetim menajeriyle temas kurdu. Kara Kartal; Mandzukic, Balotelli ve Cenk Tosun transferlerinde bir sonuca ulaşamazsa Niasse için daha ciddi girişimlerde bulunacak.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
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Ocak ayında mutlaka bir forvet alacak olan Siyah-Beyazlılar'da, Mandzukic, Balotelli ve Cenk Tosun'un ardından listeye Senegalli golcü de girdi. Menajerler tarafından önerilen Niasse şu an için son tercih. Kara Kartal, 3 isimde sonuca ulaşamazsa bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya yönelecek.