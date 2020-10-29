Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlığı sebebiyle bu hafta yok

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Gökhan Töre'nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Tecrübeli futbolcunun bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında oynaması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
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