Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."