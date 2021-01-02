Beşiktaş'ta Ghezzal Kayserispor maçında yok

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.
Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Kamerun'dan henüz dönmeyen Aboubakar da kafilede yok.
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