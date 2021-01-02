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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:06
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Beşiktaş'ta Ghezzal Kayserispor maçında yok

Beşiktaş'ta Ghezzal Kayserispor maçında yok

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Kamerun'dan henüz dönmeyen Aboubakar da kafilede yok.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

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