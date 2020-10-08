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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 11:02
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Beşiktaş'ta Ghezzal ilk 11'e girmeyi hedefliyor

Beşiktaş'ta Ghezzal ilk 11'e girmeyi hedefliyor

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Kara Kartal'ın son transferi Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ilk idmanına dün çıktı. Kondisyon ağırlıklı çalışıp çift kaleye katılan an 28 yaşındaki sağ kanat, takımla en iyi şekilde hazırlanıp 26 Ekim'deki Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'e geçmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Rachid Ghezzal, Kara Kartal'daki ilk idmanına dün çıktı.

İlk olarak teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni hocasından oyun planları ve taktik anlayışlarıyla ilgili olarak bilgi aldı. Ardından sahaya inen 1,82'lik hücumcu, Beşiktaş'taki birinci çalışmasında kondisyon depoladı.

Sağ kanat hattına ek olarak görev verilmesi halinde forvet bölgesinde de görev yapma özelliği bulunan tecrübeli futbolcu, milli takımda bulunan isimler dışında kalan ekiple de tanıştı. Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 3 haftalık boşlukta takımla iyi bir şekilde hazırlanıp ardından 26 Ekim'de Denizlispor mücadelesiyle beraber ilk 11'e geçmek istiyor.

İlk idmanında ofansif yönünün ne kadar güçlü olduğunu gösteren Ghezzal, teknik ekibin beğenisini kazandı.

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