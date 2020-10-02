Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıkların tamamlayacak ve kampa girecek.
Sivasspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.
Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.
Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.