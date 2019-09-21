Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! Abdullah Avcı son yılların en kötü başlangıcını yaptı

Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! Abdullah Avcı son yılların en kötü başlangıcını yaptı

Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! Abdullah Avcı son yılların en kötü başlangıcını yaptı

56 yaşındaki teknik adam, Siyah-Beyazlı takımla çıktığı 4’ü Süper Lig, 1’i Avrupa, 8’i de özel maç olmak üzere 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. Avcı’lı Beşiktaş 22 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.a

Beşiktaş'ta gelen gideni arattı. Siyah-Beyazlılar’da Şenol Güneş’in ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı, işe yeni oyuncular aldırıp, sistemi değiştirmekle başlarken, 4 haftada alınan kötü sonuçların ardından adeta S.O.S verdi. Hazırlık dönemine 2-1’lik Pendik, 7-1’lik Kocaeli galibiyetleriyle başlayan Avcı’nın Kartal’ı yurt dışında kampında ise kötü sonuçlara imza attı.

Eibar’a 2-0’lık skorla teslim olan Beşiktaş, Apollon ve Udinese ile golsüz berabere kaldı, ardından Brescia’ya yine 2-0 kaybetti ve ortaya konan futbol hiç kimseyi tatmin etmedi. 2-2’lik Panathinaikos beraberliğinin ardından lige giren Kartal, Sivas deplasmanında 3-0’lık şok bir mağlubiyet yaşadı. Ardından Göztepe’yi 3-0 yense de Ç.Rize ile berabere kalıp, Gazişehir’e 3-2 mağlup oldu.

Abdullah Avcı, Kartal ile çıktığı toplam 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alıp 22 gol atıp, 20 gol yerken, taraftarların da eleştiri oklarına maruz kaldı. Siyah-Beyazlılar, Slovan Bratislava yenilgisi sonrası Avcı için, “Abdullah Avcı çok yanlış tercih, keşke Sergen Yalçın takımın başında olsa” diyerek güvensizliklerini dile getirdiler.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz'dan Reynmen açıklaması
Aşkları evliliğe mi gidiyor?
Anne Kardashian'a koruma dayağı 
Songül Karlı oğluyla birlikte görüntülendi
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
<p>Olayın PKK´yla bağlantısı tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı olayı derinleştirilmişti. Yapıl

Pendik´te Orman Kundaklamaya Çalışan Hainin Kimliği Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzmanlar şok eden belirtiyi açıkladı: Sıkça 'şey' diyorsanız!

Marmaray, karşı çıkanlara cirosuyla cevap verdi