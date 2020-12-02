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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:49
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Beşiktaş'ta futbolcuların idmandaki mutlu tavırları dikkat çekti

Beşiktaş'ta futbolcuların idmandaki mutlu tavırları dikkat çekti

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Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı antrenman yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat-orta- şut çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Süper Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta görev vermedi.

SÜPER LİG 11. HAFTA HAKEMLERİ
Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
• Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
• Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
• Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
• Konyaspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
• Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
• Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
• Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa

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