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  3. Beşiktaş'ta futbolcular yapılan ödemelerle derin bir nefes aldı

Beşiktaş'ta futbolcular yapılan ödemelerle derin bir nefes aldı

Beşiktaş'ta futbolcular yapılan ödemelerle derin bir nefes aldı

Beşiktaş'ta yapılması planlanan ödemelerin ilki gerçekleşti.

Beşiktaş'ta Ekim ayında yapılacak ödemelerin ilki gerçekleşti.

UEFA'nın istediği vergiye dair borçsuzluk kağıdı sorunu dün tamamlandı. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kişisel kefaletiyle kaynak yaratıldı.

Toplam 20 milyon TL'lik ödemeyi yapan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçı öncesi UEFA nezdinde bir sorunu ortadan kaldırmış oldu.

(Sabah)

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