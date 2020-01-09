Beşiktaş'ta forvete Lukasz Teodorczyk geliyor

Beşiktaş'ta tüm gözler devre arasında yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Nur Çebi dün Antalya'da bir araya gelerek, düşünülen transferlerle ilgili son durumu masaya yatırsa da, Beşiktaş'ta kimsenin dikkatini çekmeyen bir gelişmenin yşandığı ortaya çıktı.
İtalya'nın Udinese takımında forma giyen ve gönderilme kararı alınan Lukasz Teodorczyk'in menajeri Kubacki'nin hafta sonunu İstanbul'da geçirdiği ve siyah-beyazlı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.
UDINESE'NİN YANITI BEKLENİYOR
Menajer Kubacki'nin, Lukasz Teodorczyk'nin izniyle İstanbul'a geldiği, Polonyalı oyuncunun kiralık ya da bonservisi ile beraber Beşiktaş'ta oynamaya 'evet' dediği bildirildi. Yöneticilerden Torunoğulları ya da Kocadağ'ın hafta sonuna kadar Udinese ile görüşme yapmak için İtalya'ya gidecekleri zaten daha önce ortaya çıkmıştı. Beşiktaş, Lukasz Teodorczyk'i kiralamak istiyor. Bu transferin durumu hafta sonu Udinese'nin vereceği cevaba göre netleşecek.
(Fotomaç)
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