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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:03
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Beşiktaş'ta forma geliri yönetimi sevindirdi

Beşiktaş'ta forma geliri yönetimi sevindirdi

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Beşiktaş'ın limitli sayıda satışa çıkardığı 117. yıl nostaljik formaları kısa sürede tükendi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde limitli sayıda satışa çıkardığı 117. yıl nostaljik formaları büyük ilgi görerek tükendi.

Siyah- Beyazlı kulübün 499 TL'den 1903 adet satışa sunduğu 117. yıl özel formalarının tamamı satıldı ve kulübe de yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlanmış oldu.

Formalara gösterilen ilgi, Beşiktaş Yönetimi'nin yüzünü güldürdü.

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